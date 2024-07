Graduatorie ATA 24 mesi, chi può presentare domanda fino al 17 luglio

Le domande sono riaperte da oggi 12 luglio a mercoledì 17 luglio esclusivamente per determinati collaboratori scolastici

Con nota n. 106348 dell’11 luglio il Ministero ha riaperto i termini di presentazione delle domande finalizzate all’aggiornamento annuale delle graduatorie 24 mesi ATA. La riapertura delle istanze arriva a seguito della legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione del decreto Coesione, che ha previsto il riconoscimento del periodo dal 16 aprile ai primi di maggio ai collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud licenziati e poi riassunti.

Le domande sono riaperte da oggi 12 luglio a mercoledì 17 luglio esclusivamente per i collaboratori scolastici sopra detti che non hanno potuto presentare domanda di inserimento nelle 24 mesi perché senza i giorni dal 16 aprile alla data di stipula del contratto ai primi di maggio non hanno maturato il requisito dei 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, richiesto per l’accesso alle graduatorie di prima fascia ATA.

Come si presenta la domanda

La domanda si può presentare attraverso tre modalità:

via PEC ;

; Raccomandata A/R ;

; cartacea con consegna a mano.

Le domande si inviano/consegnano all’Ufficio scolastico territoriale competente.

Le altre domande dal 24 luglio

La circolare dell’11 luglio prevede anche un’altra casistica: coloro che hanno presentato domanda avendo maturato i 24 mesi, ma che non hanno potuto inserire nell’istanza il periodo dal 16 aprile ai primi di maggio, per acquisire maggior punteggio.

Per questi lavoratori le domande saranno aperte dal 24 luglio tramite canale informatico.