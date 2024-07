Bonus psicologo 2024, online le graduatorie dei beneficiari: come consultarle sul sito Inps

A causa dei fondi piuttosto limitati, solo una piccola parte delle 400mila persone che hanno fatto domanda è risultata beneficiaria.

Con apposita circolare l’Inps ha comunicato la possibilità di consultare le graduatorie per il bonus psicologo 2024. Le richieste potevano essere presentate fino a fine maggio e i fondi possono essere utilizzati per le sedute di psicoterapia fatte nel 2023.

A causa dei fondi piuttosto limitati, solo una piccola parte delle 400mila persone che hanno fatto domanda è risultata beneficiaria. La lista di ammessi ed esclusi ai fondi è accessibile tramite il sito dell’Istituto. Ricordiamo che il bonus vale fino a 50 euro per ogni seduta potrà essere utilizzato nei prossimi 270 giorni.

Graduatorie bonus psicologo 2024: dove consultarle?

Le graduatorie Inps del bonus psicologo 2024,sono state distinte per Regioni e Province autonome di residenza e, ovviamente, troveremo più in alto nella graduatoria chi ha presentato un Isee più basso. A parità di Isee, è stata data la precedenza a chi aveva fatto domanda prima. Nei casi in cui invece l’Isee aveva delle omissioni o difformità, la richiesta è stata scartata.

Per consultare la graduatoria basta visitare il sito dell’Inps alla pagina dedicata, scegliere “Utilizza il servizio” e accedere con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Se l’esito è positivo, sarà indicato anche l’importo in denaro del contributo, insieme al codice univoco che si potrà usare per pagare le sedute.

Come utilizzare il bonus psicologo 2024?

Come precedentemente accennato, il bonus vale fino a un massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e il denaro viene erogato nei limiti previsti. Il richiedente, infatti, in base al proprio Isee, ha una somma massima che non può essere superata. Sarà l’Inps a riconoscere il beneficio a chi ne ha diritto, nei limiti dei fondi che sono stati stanziati. Per l’effettivo rimborso, però, bisognerà aspettare che le Regioni trasferiscano le risorse economiche all’Inps.

I beneficiari inseriti nelle graduatorie avranno 270 giorni di tempo dal momento in cui è stata diramata la circolare dell’Inps, quindi fino al 7 aprile 2025, per utilizzare il bonus psicologo. Se il contributo non dovesse essere utilizzato entro questa data, il codice univoco verrà automaticamente annullato, per cui si perderà il beneficio.