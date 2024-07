Graduatorie ATA 24 mesi 2024/25, ecco le provvisorie: 10 giorni per il reclamo

Le graduatorie saranno utilizzate per le immissioni in ruolo e le supplenze.

Le graduatorie saranno poi integrate a seguito della riapertura delle domande per i collaboratori scolastici Agenda Sud e PNRR.

Le graduatorie saranno poi integrate a seguito della riapertura delle domande per i collaboratori scolastici Agenda Sud e PNRR.

Graduatorie provvisorie ATA 24 mesi: il reclamo

I candidati hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie per produrre reclamo avverso errori materiali. Decisi i ricorsi ed effettuate le correzioni degli errori materiali, le graduatorie vengono poi approvate in via definitiva. Ecco le provvisorie:

Emilia Romagna

Modena

Friuli Venezia Giulia

Trieste

Sardegna

Nuoro

