Grave incidente a Palermo, donna in prognosi riservata

A Palermo si è verificato un grave incidente fra una moto e un'auto, lo scontro è avvenuto a Mondello. Donna in prognosi riservata

Drammatico incidente a Palermo, nella borgata marinara di Mondello questa notte si è verificato un violento scontro fra una moto e un’automobile. A bordo della moto, di grossa cilindrata, vi erano il conducente, un uomo, e una donna passeggera in quel momento. All’impatto con l’auto sono stati sbalzati sull’asfalto.

Le conseguenze

La donna adesso sarebbe in gravi condizioni – come riporta GdS.it -, invece, l’uomo è rimasto ferito ma non farebbe preoccupare il suo stato di salute. Il conducente dell’autovettura non ha riportato alcun danno fisico.

Lo scontro è avvenuto in piazza Valdesi, immediatamente sul posto i soccorsi e la polizia locale per fare tutti i rilievi del caso. Nel frattempo sono momenti di ansia per la donna che si troverebbe in gravi condizioni, ha circa 49 anni.