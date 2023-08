Sangue sulle strade siciliane, scontro moto-furgoncino sulla SP 28/II: morto 37enne

Incidente mortale nel Catanese, ancora una tragedia sulle strade della Sicilia. Nulla da fare per il centauro coinvolto nello scontro.

Ancora una tragedia sulle strade siciliane: un uomo di 37 anni è morto in seguito a un incidente lungo la Strada Provinciale 28/II a Scordia, in provincia di Catania.

La vittima è un uomo di 37 anni. Ignote, al momento, le generalità.

Incidente mortale a Scordia, morto 37enne

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne – che viaggiava a bordo di una moto – si sarebbe schiantato contro un furgoncino lungo la SP 28/II, nel Catanese.

Per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Illeso, invece, il conducente dell’altro mezzo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro.

Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia della vittima del tragico incidente. La pagina “Scordiensi nel mondo” commenta: “Scordia si sveglia purtroppo con una brutta tragedia. Non ci sono parole, tanta tristezza e amarezza. Ci stringiamo al dolore della Famiglia. Cortesemente non iniziate a commentare per avere ulteriori dettagli, abbiate rispetto. Preghiamo affinché questi brutti eventi non si ripetano”.

Immagine di repertorio