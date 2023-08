Grave incidente sulla SS 284, tre auto coinvolte: ci sono feriti, traffico bloccato

Ennesimo incidente stradale nel Catanese, tre auto coinvolte in un sinistro lungo la SS 284: la ricostruzione.

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 284 tra le località di Adrano e Biancavilla, in provincia di Catania.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte tre auto, con più persone ferite che sono state trasportate in ospedale per ricevere cure mediche opportune. Fortunatamente, nessuno dei feriti si troverebbe in gravi condizioni.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per provvedere ai soccorsi e alla regolamentazione del traffico.

La circolazione stradale, a seguito dell’incidente sulla Strada Statale 284, è rimasta bloccata per alcune ore su entrambi i sensi di marcia fino al completo ripristino avvenuto a notte fonda.