Garantire un’offerta ampia e variegata per soddisfare e fidelizzare i passeggeri

Aspettative e obiettivi per l’estate 2023: parla Francesca Marino, Dirigente Dipartimento Passeggeri di Grimaldi Lines

Dopo una primavera per certi versi atipica, caratterizzata da tante piogge, l’estate bussa sempre più alle nostre porte e per molti è arrivato il tempo di programmare in quali destinazioni trascorrere le proprie vacanze. Per capire i trend che riguarderanno la prossima stagione e la fine del 2023 abbiamo intervistato Francesca Marino, responsabile del Dipartimento Passeggeri di Grimaldi Lines.

Dottoressa Marino, dopo gli anni difficili del Covid sembra essere esplosa nuovamente la voglia di tornare a viaggiare. Anche il vostro Gruppo sta riscontrando questo trend?

“Il rinnovato desiderio di viaggiare, dopo il fermo forzato dovuto alla pandemia, è stato evidente già durante l’estate del 2022 e lo è ancora di più adesso. Il trend di prenotazioni è quindi decisamente positivo, per cui, senza sbilanciarci troppo, siamo confidenti che riusciremo a mantenere, se non superare, i buoni risultati dello scorso anno”.

Quali sono i punti forti del Gruppo Grimaldi per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri?

“Con Grimaldi Lines in ogni periodo dell’anno è possibile viaggiare a prezzi interessanti, grazie a una ricca proposta di tariffe speciali e promozioni a tempo adatte non solo alle esigenze di chi viaggia con la famiglia, ma anche di chi parte in coppia o con un gruppo di amici. La politica tariffaria è quindi certamente uno dei punti di forza della nostra Compagnia, unitamente ad una flotta giovane e moderna ed alla qualità dei servizi offerti durante la navigazione”.

Quali sono le novità pensate per questa stagione?

“Il collegamento Palermo-Napoli e viceversa è la nostra principale novità per la stagione 2023. La nuova linea è la scelta ideale per raggiungere comodamente la Campania con auto al seguito e girarla da cima a fondo con tutto ciò che offre: le montagne dell’Irpinia, la Costiera Amalfitana, i suggestivi borghi in collina e sul mare, oltre naturalmente all’indescrivibile patrimonio paesaggistico-culturale della provincia napoletana. La nave Cruise Ausonia, tra le più eleganti della flotta Grimaldi Lines, parte infatti da Napoli i giorni pari e da Palermo i giorni dispari (domenica esclusa). Dal 17 luglio al 17 settembre, la frequenza diventa giornaliera (domenica esclusa). La traversata dura circa 10 ore. A bordo i passeggeri troveranno la calorosa accoglienza dell’equipaggio e il comfort dei numerosi servizi offerti: cabine standard (interne ed esterne) con letti separati; cabine superior con letto matrimoniale, divano, TV e minibar; self-service per cene informali in famiglia o in gruppo con gli amici; ristorante à la carte con una ricca proposta di specialità curata dagli chef di bordo; bar e caffetterie sempre aperti; area giochi per intrattenere i più piccoli e naturalmente la grande piscina esterna a centro nave, perfetta nei mesi estivi. La nuova linea completa l’offerta di collegamenti marittimi Grimaldi Lines che servono la Sicilia: Livorno-Palermo (frequenza trisettimanale), Salerno-Palermo (frequenza bisettimanale), Cagliari-Palermo (frequenza settimanale) e viceversa.

“Esistono degli obiettivi particolari che vi siete posti in vista della prossima estate?

“I nostri obiettivi in termini di passeggeri trasportati e relativo fatturato sono sempre molto ambiziosi e, considerando i risultati con cui abbiamo chiuso il 2022, posso affermare che quest’anno l’asticella si è alzata di molto. L’impegno che profondiamo è intenso e costante e la clientela ci sceglie non solo per il livello del servizio offerto e per le frequenti promozioni che lanciamo, ma anche per la nostra capacità di assisterla prima, durante e dopo il viaggio. La soddisfazione dei passeggeri, con la conseguente fidelizzazione, è il nostro obiettivo principale”.

Quali sono le iniziative speciali dedicate alla Sicilia?

“La linea Napoli-Palermo, grazie agli orari che permettono viaggi notturni, ci consente di offrire al mercato campano e anche siciliano dei programmi speciali chiamati City-break. Grimaldi Lines Tour Operator si occupa, infatti, di organizzare visite guidate di una giornata nei due capoluoghi ad un prezzo davvero vantaggioso e senza la necessità di pernottamento a terra. Si parte infatti la sera, si arriva a destinazione la mattina presto, si va alla scoperta della città e poi ci si reimbarca a fine giornata per rientrare a casa in nave. Questi brevi programmi hanno avuto grande successo, sia per la convenienza del prezzo, sia perché Napoli e Palermo, con il loro clima mite, il patrimonio culturale che possiedono e l’ottima cucina, sono mete turistiche d’eccezione in ogni periodo dell’anno. Questa primavera, in particolare, si ha l’occasione di vedere Napoli in festa e tinta d’azzurro per la vittoria dell’attesissimo terzo scudetto, mentre Palermo già offre la possibilità dei primi bagni a mare. Sul sito www.grimaldi-touroperator.com sono disponibili tutte le informazioni sui city-break”.

Il vostro Gruppo si è da sempre dimostrato attento alle tematiche ambientali. Anche nell’ambito del trasporto passeggeri sono state messe in campo iniziative per abbattere le emissioni?

“Il modello di turismo sostenibile adottato da Grimaldi Lines persegue la riduzione dell’impatto ambientale e, al contempo, la creazione di valore per i clienti che scelgono i nostri servizi e per le comunità in cui operiamo regolarmente. La nostra flotta ha un’anima green, che si traduce nella continua ricerca di tecnologie sostenibili avanzate. In concreto, abbiamo ottenuto una significativa riduzione delle emissioni inquinanti in mare e nell’atmosfera, grazie a innovativi sistemi di trattamento dei gas di scarico, progetti di efficientamento energetico, nuove pitture siliconiche che non rilasciano in acqua sostanze nocive, regolare trattamento e filtraggio delle acque di zavorra e altro ancora. La trasformazione più impegnativa ha riguardato certamente l’allungamento delle due Ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, finalizzato a renderle le prime navi del Mar Mediterraneo a ‘zero emission in port’. Le due unità, che operano sulle destinazioni Spagna e Sardegna, sono infatti equipaggiate con 976 batterie agli ioni di litio, che si ricaricano in navigazione attraverso gli alternatori collegati ai motori propulsivi ed entrano in funzione durante le soste in banchina, evitando emissione di gas nei porti. Inoltre, il Gruppo Grimaldi collabora da anni con Marevivo – Associazione che ha tra i suoi obiettivi principali la conservazione della biodiversità e la valorizzazione delle aree marine protette – e ne sostiene iniziative, eventi e campagne di sensibilizzazione. Prendendo parte al programma EmergenSea, Grimaldi ha previsto a bordo delle navi, oltre alla raccolta differenziata, l’installazione di speciali macchine compattatrici e di economizzatori d’acqua, che consentono una riduzione del consumo della stessa fino al 70%”.