Da Berlino a Sydney, guasti informatici segnalati in tutto il mondo e aeroporti bloccati

Tra i disagi segnalati, quelli relativi ai voli delle compagnie aeree americane e il blocco dello scalo di Berlino

Come riportato da ANSA, sono stati segnalati dei guasti tecnici informatici in tutto il mondo, causando in maniera improvvisa un malfunzionamento globale dei sistemi informatici. Tutto ciò, starebbe la causa dei disagi che in questo momento sono diffusi in diversi aeroporti del mondo, come molti di quelli spagnoli e quello di Berlino.

Guasti informatici in tutto il mondo, blocco per molti aeroporti

Come sottolineato da Bbc, a segnalare il guasto informatico che ha poi coinvolto diverse aree del Pianeta sono state le principali banche mondiali, ma anche i media e le compagnie aree. Tra queste, enormi disagi in Australia, dove a Sydney sono stati bloccati i voli.

La United Airlines ha momentaneamente smesso di lavorare, così come il gruppo London Stock Exchange che ha subito forti interruzioni nel suo lavoro di routine. Enormi i disagi riscontati anche negli aeroporti della Spagna e in Germania, in particolare a Berlino, momentaneamente bloccato a causa del guasto tecnico agli impianti informatici.