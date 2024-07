Guasto informatico al sistema Microsoft, disagi e ritardi all’aeroporto di Catania

Un aggiornamento del software sta provocando degli arresti anomali nelle piattaforme Windows

A causa di un guasto informatico mondiale legato alla Microsoft sui sistemi di alcune compagnie aeree potrebbero verificarsi dei ritardi nelle operazioni di accettazione e disservizi per passeggeri. A comunicarlo è la Sac, ovvero la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa “l’errore di aggiornamento di un agente software sta provocando guasti informatici su larga scala. Non si tratterebbe dunque di un attacco hacker. È quanto si apprende da fonti informate. Il problema riguarderebbe il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente“.

Guasto informatico Microsoft, la segnalazione dell’aeroporto di Catania

In un post pubblicato sui social l’aeroporto di Catania ha voluto rilasciare il seguente avviso ai passeggeri: “In seguito al guasto informatico globale, che ha colpito i sistemi di molteplici compagnie aeree, informiamo i gentili passeggeri che potrebbero verificarsi dei rallentamenti nelle operazioni di check-in e imbarco. Per ulteriori informazioni, invitiamo a rivolgersi alla propria compagnia aerea e consigliamo di calcolare un tempo più lungo per l’accettazione”.

Guasto informatico Microsoft, CrowdStrike Holdings a lavoro per risolvere il problema

La CrowdStrike Holdings, società americana di tecnologia di sicurezza informatica con sede ad Austin, in Texas, ha pubblicato un avviso legato ai disagi di queste ore: “Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema”. Il problema sembrerebbe essere legato ad un aggiornamento del software che sta provocando degli arresti anomali nelle piattaforme Windows. Numerosi computer si sono bloccati facendo visualizzare una schermata blu senza poi riuscire a riavviarsi.

Guasto informatico Microsoft, Ita Airways: “Si lavora per limitare i disagi dei passeggeri”

Anche la compagnia Ita Airways ha reso noto che “è in corso un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che sta causando importanti disservizi al trasporto aereo con conseguenti ritardi e cancellazioni“. Anche in questo caso la compagnia ha sottolineato che sta “lavorando per limitare al massimo i disagi dei passeggeri. Per qualsiasi aggiornamento sui voli si prega di consultare l’app e il sito ufficiale della Compagnia“.

