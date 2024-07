Nuovo stop per l’aeroporto di Catania, voli dirottati a Palermo e Comiso per eruzioni Etna

Un'emergenza che si verifica in un periodo in cui lo scalo pullula di turisti che arrivano o partono dalla Sicilia

SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che nella giornata di oggi potrebbero verificarsi possibili ritardi e/o cancellazioni per effetto delle misure di sicurezza operativa applicate nelle prime ore della mattina per attività vulcanica. L’Unità di crisi ha disposto la revoca di tutte le prescrizioni e il ripristino di tutti i servizi e dei regolari collegamenti aerei.

Stop aeroporto Catania, voli dirottati a Palermo e Comiso

Un’emergenza che si verifica in un periodo in cui l’aeroporto Fontanarossa pullula di turisti che arrivano o partono dalla Sicilia. In virtù dell’attività vulcanica, a partire da stamattina numerosi vettori in arrivo a Catania sono stati deviati sull’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo oppure sullo scalo di Comiso, a Ragusa. Chi era in partenza invece ha dovuto fare i conti con ritardi e cancellazioni.

