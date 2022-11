Guerra in Ucraina, Biden-Xi “No a uso o minaccia uso armi nucleari”

I due presidenti hanno ribadito l'intesa sul fatto che "una guerra nucleare non dovrebbe mai essere combattuta e non potrà mai essere vinta"

Durante il colloquio con il presidente cinese Xi Jinping a Bali, “il presidente Biden ha sollevato il tema della brutale guerra della Russia contro l’Ucraina e delle irresponsabili minacce russe sull’uso del nucleare”. A riferirne è la Casa Bianca, nella nota diffusa dopo la conclusione del colloquio tra Joe Biden e Xi.

“Il presidente Biden e il presidente Xi hanno ribadito l’intesa sul fatto che una guerra nucleare non dovrebbe mai essere combattuta e non potrà mai essere vinta e hanno sottolineato la loro opposizione all’uso o alla minaccia dell’uso di armi nucleari in Ucraina”.