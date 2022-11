Guerra in Ucraina, Assemblea Onu approva risoluzione contro Russia: “Dovrà pagare danni”

L'assemblea dell'Onu ha approvato una risoluzione contro la Russia con la quale viene chiesto di pagare tutti i danni per la guerra.

Con 94 voti a favore di altrettanti Paesi, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione con la quale si chiede che la Russia si ritenuta responsabile per le sue violazioni della legge internazionale in Ucraina.

Sono stati 14, invece, i voti contrari mentre 73 gli astenuti. Tra i voti contrari alla risoluzione spiccano quelli di Iran e Cina.

Guerra in Ucraina, verso creazione di registro dei danni della Russia

Nel testo viene sottolineato come i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite debbano impegnarsi a creare “un registro internazionale” per documentare le richieste di danni, le perdite o le lesioni causati dalla Russia con l’invasione in Ucraina.

Intanto, nelle scorse ore, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la città di Kherson, riconquistata dopo la fuga delle forze armate russe.

“Siamo pronti per la pace, la pace per tutto il nostro Paese. È impossibile uccidere l’Ucraina”, ha sottolineato il Capo dello Stato ucraino.