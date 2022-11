Guerra in Ucraina, razzi russi vicino l’ospedale e infrastrutture energetiche sotto attacco

Continua la guerra in Ucraina: nella notte si sono registrati attacchi vicino a un ospedale a Zaporizhzhia e le infrastrutture energetiche sono sempre più colpite.

Continua, purtroppo, la guerra in Ucraina: nella notta appena trascorsa, nuovi attacchi russi hanno danneggiato un ospedale a Zaporizhzhia (Zaporižžja).

Fortunatamente, sembra che non ci siano vittime o feriti. Al contrario, precedenti bombardamenti hanno provocato diverse vittime (solo pochi giorni fa, in seguito a un attacco è morto un neonato).

Guerra in Ucraina, nella notte attacchi contro l’ospedale di Zaporizhzhia

A dare notizia degli attacchi russi nella notte è stato il governatore della regione interessata, Oleksandr Starukh. In un messaggio diffuso tramite Telegram, il governatore ha precisato che “il nemico ha nuovamente attaccato i sobborghi di Zaporizhzhia”.

“Questa volta i razzi hanno colpito vicino all’ospedale. Fortunatamente le persone non sono rimaste ferite, lo stesso non si può dire dell’edificio. Decine di finestre rotte“.

A Kiev energia 2-3 ore al giorno

Il momento è molto difficile per l’Ucraina. Gli ultimi attacchi russi hanno letteralmente spento tutte le centrali nucleari ucraine e distrutto le infrastrutture energetiche di buona parte del Paese. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato al ‘Financial Times’ che i raid di questa settimana hanno creato una situazione che non si vedeva da 80 o 90 anni: “Un Paese nel continente europeo dove non c’è più luce“.

Dmytro Saharuk, direttore esecutivo della società energetica privata ucraina Dtek, infatti, ha recentemente comunicato che a Kiev le luci rimarranno accese per 2-3 ore per i cittadini fino a quando la quantità di elettricità non verrà aumentata.

Inoltre – come ha recentemente sottolineato anche l’Oms – l’inverno si avvicina e, senza riscaldamenti e aiuti adeguati, potrebbe essere fatale per molti tra virus influenzali, Covid, temperature molto sotto lo zero e metodi di riscaldamento “alternativi” ma pericolosi.

Immagine di repertorio