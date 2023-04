Hater Vs Cristina: “Video troppo sexy”. L’ex suora risponde alle accuse

A "La vita in diretta" , lo sfogo di Cristina Scuccia al secolo Suor Cristina

“Lasciare l’abito è come divorziare. Mi criticavano prima e lo fanno adesso, a una donna non si perdona nulla figuriamo a una ex suora”. La sua è una scelta che ha fortemente diviso: se da una parte c’è chi ha ritenuto legittimo l’abbandono dell’abito talare di Cristina Scuccia, l’ex suora siciliana originaria di Vittoria da tempo frequentatrice dei salotti televisivi, dall’altra sono in molti ad avere storto la bocca. E fin qui, de gustibus, ovvero nulla di male. Le cose si sono semmai complicate quando i giudizi sono cominciati a diventare fin troppo trancianti (se non addirittura volgari), come spesso accade in quella gogna mediatica in cui si trasformano i social. Pietra dello scandalo il primo videoclip della 33enne, che si presenterebbe troppo “sexy per essere un’ex suora”.

“Qualcuno mi incontra e mi dice ‘hai il piercing al naso’, un cambiamento netto”, racconta a “Vita in diretta” . Mentre, soltanto qualche settimana prima, in Rai, ha invece ammesso quanto è stato difficile abbandonare, dopo 15 anni, la sua congregazione.

La scalata verso la notorietà e il cambiamento

È il 2014 quando Suor Cristina vince “The Voice”, è una ragazza timida che ha accettato di partecipare al talent show sotto la spinta dei suoi superiori. La sua voce conquista platee e dalla televisione le organizzano concerti. Nel 2019 è tra i concorrenti di “Ballando con le stelle”. Poi qualcosa è cambiato, il lockdown, a causa della pandemia di Covid, e la morte del padre contribuiscono a maturare l’importante scelta. Suor Cristina diventa semplicemente Cristina e inizia la sua carriera musicale. Con la pubblicazione del suo primo video musicale Cristina Scuccia sorprende ancora, tutti.