Hugh Jackman, biopsia per paura di nuovi tumori: “Proteggetevi”

L'attore australiano attraverso un video pubblicato su Instagram ha raccontato ai fans di essere in attesa dei risultati di nuovi esami

Dopo lo spavento del 2013, quando gli furono asportati ben 4 tumori, la star di Hollywood Hugh Jackman è diventato attentissimo alla salute del suo corpo e soprattutto della sua pelle.

In un recente video pubblicato sul proprio profilo Instagram, “Wolverine” ha invitato i fans a fare prevenzione e sottoporsi ai controlli, annunciando di essere in attesa dei risultati di altre due biopsie.

“Biopsie per alcune anomalie: risultati a giorni”

“Ho fatto due biopsie per alcune anomalie – le parole di Hugh Jackman, apparso in video con un cerotto sul naso – Volevo dirvelo di persona, prima che qualcuno mi noti in giro per strada. Ho appena fatto due biopsie perché il mio medico ha notato delle piccole cose che potrebbero essere cellule basali. Avrò i risultati nel giro di due o tre giorni, appena saprò qualcosa ve lo dirò. Il carcinoma basocellulare tra tutti i tipi di cancro alla pelle è il meno pericoloso. Tuttavia colgo questa occasione per ricordarvi che l’estate sta arrivando e per favore utilizzate le protezioni solari, ne vale la pena. Non importa quanto vi volete abbronzare, fidatevi”.

Hugh Jackman: “Mettete sempre la protezione: proteggetevi”

Hugh Jackman ha poi concluso il video ribadendo ancora una volta l’importanza di mettere la protezione in caso di eccessiva esposizione alla luce solare.

“Il cerotto sul naso? Questa cosa risale a 25 anni fa ed è venuta fuori adesso. Mettete la protezione, vi divertirete comunque all’aperto. Per favore proteggetevi”.