I giovani imprenditori di Confindustria Siracusa e Junior Achievement premiano le migliori idee d’impresa degli studenti

Gli studenti si sono susseguiti sul palco per presentare i loro progetti imprenditoriali

Al Campus di “The Academy of English” si è tenuta la cerimonia conclusiva del progetto “Il Tuo Futuro, che Impresa”, ideato dai giovani imprenditori di Confindustria Siracusa in collaborazione con Junior Achievement Italia che ha visto la partecipazione delle scuole “Liceo O.M. Corbino” e “ITI E. Fermi” di Siracusa con le terze classi (3°DS e 3°I del Corbino e 3°C del Fermi) coordinate dai docenti Maria Ventura, Antonella Sorice e Vittorio Ravalli.

A fare gli onori di casa Sean Neri, Presidente dei giovani imprenditori. Tra i presenti, il Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, e il Dirigente Scolastico dell’ITI E. Fermi, Antonio Ferrarini. Carmela Fronte, Dirigente Scolastico del Liceo O.M. Corbino, ha inviato un messaggio di auguri agli studenti.

Gli studenti si sono susseguiti sul palco per presentare i loro progetti imprenditoriali. Una commissione di esperti composta da Ermelinda Gerardi (Presidente della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Siracusa), Simona Falsaperla (relazioni esterne di Confindustria Siracusa) e Dario Faraone (Coordinatore regionale di JA Italia) ha valutato le proposte imprenditoriali dei giovani.

Tutti i progetti presentati dagli studenti hanno ricevuto valutazioni positive, con apprezzamenti da parte della commissione. Sono stati premiati i team di “Smart Garden”, a cura degli studenti della 3° C del Fermi, “Drive-in” del Fermi e “Safeets” della 3°I del Corbino.

“Il Tuo Futuro, che Impresa” è frutto della collaborazione tra Junior Achievement Italia e i Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia, che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di promuovere l’educazione imprenditoriale nelle scuole superiori.

Il percorso formativo in aula è stato guidato dai giovani imprenditori di Confindustria Siracusa, che hanno agito da mentori per gli studenti, supportati dai contenuti di “Idee in Azione” di JA Italia.