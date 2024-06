I “numeri” delle Fiamme gialle in provincia di Ragusa

Festeggiati a Marina di Ragusa i 250 anni del Corpo. Nel 2023 e nei primi 5 mesi del 2024 sono stati effettuati 932 interventi ispettivi e 746 indagini a tutela di cittadini e imprese

RAGUSA – Incessante, nel corso del 2023 e nei primi 5 mesi del 2024, l’impegno sul territorio della Guardia di Finanza a Ragusa e provincia. In questo arco di tempo, le Fiamme Gialle iblee hanno eseguito 932 interventi ispettivi e 746 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I dati dell’attività sono stati presentati giovedì 27 giugno a Marina di Ragusa, in occasione del 250esimo anniversario della fondazione del Corpo, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia.

Le attività ispettive a nel Ragusano hanno consentito di individuare 25 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 77 lavoratori in “nero” o irregolari. soggetti denunciati per reati tributari sono 97.

All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre individuati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale per oltre 2 milioni di euro, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore pari a 583 mila euro. I 28 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre 18 tonnellate di prodotti energetici.

Sono stati eseguiti, inoltre, 82 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, scoprendo l’indebita richiesta o percezione di oltre 2,3 milioni di euro. Attenzione è prestata anche alla tutela di altre risorse dell’Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica agricola comune e dalla Politica comune della pesca. Al riguardo, i Reparti dipendenti hanno condotto 12 interventi, accertando frodi per 1,1 milioni di euro, operando sequestri per oltre 100 mila euro e denunciando 4 responsabili.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio a Ragusa e provincia sono stati eseguiti 9 interventi, che hanno portato alla denuncia di 16 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 7,4 milioni di euro. Inoltre sono state avanzate proposte di sequestro per oltre 2,7 milioni di euro.

Sono stati investigati 159 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio. Ai confini terrestri, marittimi e aerei sono stati eseguiti 85 controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre 633 mila euro e l’accertamento di 12 violazioni.

Gli interventi sono stati eseguiti insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli operanti al porto di Pozzallo e l’aeroporto di Comiso, secondo le modalità di recente rafforzate dal protocollo d’intesa stipulato il 3 aprile 2023 tra le due amministrazioni.