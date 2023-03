Il Catania è in serie C, le immagini più belle della festa promozione dei rossazzurri

Davanti a circa tremila e cinquecento tifosi giunti da Catania, la squadra di mister Ferraro dopo un primo tempo equilibrato dilaga nella ripresa realizzando quattro reti.

Il Catania non fa sconti a nessuno, vince contro il Canicattì al Marco Tomaselli di Caltanissetta e raggiunge la matematica promozione in serie C.

Sarao, Palermo, Jefferson chiude il poker Vitale. Al triplice fischio finale scoppia la festa.

Invasione di campo dei tifosi ad abbracciare i calciatori rimasti in mutande.

Dopo meno di un anno si torna nei professionisti. La città in festa aspetta in serata la squadra per festeggiare la promozione.

Articolo e Foto di Davide Anastasi