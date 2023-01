Il Comune di Sommatino al lavoro sul Piao

Sul sito istituzionale dell’Ente municipale l’avviso per inviare proposte e osservazioni destinate alla sezione sulla Prevenzione della corruzione e trasparenza. Il documento avrà valore triennale

SOMMATINO (CL) – Il Comune ha pubblicato sul sito istituzionale un Avviso di consultazione pubblica per la predisposizione della sezione Prevenzione della corruzione e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2023/2025.

Il Piao, previsto dal Decreto legge numero 80/2021, convertito in Legge numero 113/2021, deve essere approvato dal Comune entro il 31 gennaio. Si tratta di un documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le Amministrazioni erano tenute a predisporre separatamente. Tra questi, i Piani e gli obiettivi strategici della performance, del lavoro agile (Pola), dell’anticorruzione, gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, lo sviluppo organizzativo interno, la piena trasparenza e accessibilità della Pa, il rispetto della parità di genere.

Lo scopo finale è la semplificazione dell’attività amministrativa e una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici. In particolare, si stabilisce che il Piao venga adottato dalle Amministrazioni con più di cinquanta dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) riunendo così in quest’unico atto tutta la programmazione finora inserita in documenti diversi; mentre per le amministrazioni fino a cinquanta dipendenti è prevista l’approvazione di un piano semplificato. Il Piao ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente.

Nell’ambito del documento, il Comune di Sommatino ha reso noto che è possibile inviare, entro e non oltre il 23 gennaio, proposte, integrazioni e osservazioni per la predisposizione della sezione Prevenzione della corruzione e trasparenza. Tali proposte serviranno ad acquisire ogni più utile notizia o elemento di valutazione dei rischi corruttivi relativi alle varie attività del Comune di Sommatino.

A tal fine, come si evince dall’avviso, “tutti i soggetti interessati, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, nonché altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati al Comune di Sommatino, sono invitati a presentare eventuali proposte ed osservazioni che l’Ente valuterà ai fini della predisposizione della sezione del Piao afferente alla ‘Prevenzione della corruzione e trasparenza’ per il triennio 2023-2025”.

Le proposte possono essere inoltrate utilizzando il modello allegato all’avviso pubblicato sul sito del Comune e inoltrate al seguente indirizzo istituzioanle di Posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it oppure mediante il servizio postale all’indirizzo del Comune, in piazza Vittoria numero 5.