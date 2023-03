Il Comune di Sortino punta sulla sostenibilità

L’Amministrazione comunale ha approvato il Paesc, Piano d’azione per l’Energia sostenibile: “Puntiamo sull’efficientamento di tutti gli edifici comunali e dell’illuminazione pubblica cittadina”

SORTINO (SR) – Il Comune di Sortino si è dotato del Piano d’azione per l’Energia sostenibile e il Clima (Paesc). Il Piano è stato approvato all’unanimità nel corso dell’ultima riunione del Civico consesso.

Il Paesc non è altro che un’accurata relazione tecnico-descrittiva riguardante la produzione di gas climalteranti, quale l’anidride carbonica (CO2), a livello comunale, l’attuazione di strategie comunitarie per abbattere del 40% questi gas ad effetto serra entro il 2030, e l’adozione di approcci comuni per affrontare l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il Piano è stato approntato dagli Energy Manager del comune, Beppe Giuliano e Massimo Miraglia, che hanno rappresentato ai consiglieri comunali un analisi dell’Inventario di Base delle Emissioni di CO2 (Ibe) rilevata nel 2011, rapportata al 2017 attraverso l’Inventario del Monitoraggio delle Emissioni di CO2 (Ime), come previsto, attraverso il Patto dei sindaci, dalla Circolare dell’assessorato regionale dell’Energia n.1 /2018.

La percentuale maggiore di emissioni climalteranti di CO2 nella città di Sortino, pari ad oltre il 68% è riferita al settore dei trasporti pubblici e privati, seguito dagli edifici residenziali con quasi il 22%, dal settore terziario con il 6%, dagli edifici pubblici (quasi il 3%) e dalla pubblica illuminazione (0,6%).

“Le azioni che abbiamo messo in campo – ha spiegato l’assessore alla Transizione energetica, Vincenzo Bastante, – permetteranno di raggiungere gli obiettivi del Patto dei sindaci”.

“Abbiamo puntato all’efficientamento di tutti gli edifici pubblici e della pubblica illuminazione – ha aggiunto Bastante – riuscendo ad ottenere ingenti finanziamenti che ci hanno già permesso di installare impianti fotovoltaici nei seguenti edifici: 1) Palazzo Comunale – già in esercizio; 2) Materna di Via Pantalica – già in esercizio; 3) Asilo Nido – completato ed in attesa di essere collegato alla rete elettrica; 4) Materna di Viale Mario Giardino – completato ed in attesa di essere collegato alla rete elettrica; 5) Centro Sociale Giovanile – completato ed in attesa di essere collegato alla rete elettrica. Contemporaneamente si è proceduto alla sostituzione delle vecchie caldaie a gasolio con le più efficienti caldaie a condensazione nelle seguenti strutture: 6) Centro Anziani; 7) Istituto Comprensivo Columba. Sono in fase di avvio le sostituzioni degli infissi nei seguenti edifici: 8) Materna di Via Pantalica; 9) Municipio Storico; 10) Centro Anziani; 11) Centro Sociale Giovanile; 12) Istituto Columba dove verrà installato anche un impianto fotovoltaico e realizzato il relamping a LED dei corpi illuminanti. Sono stati finanziati e sono in corso le procedure per l’avvio delle procedure di affidamento incarichi di progettazione e di affidamento dei lavori per i seguenti interventi: 13) Cine Teatro Italia – Efficientamento Energetico; 14) Palestra Istituto Comprensivo Columba: Efficientamento Energetico ed adeguamenti impianti tecnologici”.

“Avvieremo nei prossimi giorni – ha affermato il primo cittadino, Vincenzo Parlato, – le azioni di divulgazione e conoscenza del Paesc, presso le scuole ed i centri di aggregazione, coinvolgendo ed incontrando anche gli stakeholders (portatori di interesse) con l’obiettivo di portare avanti un percorso virtuoso condiviso”.

“Siamo convinti – ha concluso il sindaco – che, grazie a tutto quello che abbiamo pianificato e che realizzeremo, ed alla collaborazione dei cittadini siamo sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica nella nostra città entro il 2030”.