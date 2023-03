Il giubbotto di Papa Francesco spopola sul web: la foto è virale

Dopo la foto dell'arresto di Donald Trump, rivelatasi poi falsa, è il turno anche di Papa Francesco: a creare l'immagine è stata l'IA

E’ bastato davvero un attimo affinchè la foto che immortala Papa Francesco vestito con un lungo piumino bianco diventasse virale sul web.

Il look “da rapper” del Sommo Pontefice, infatti, c’ha messo pochissimo per dilagare sui social, collezionando like e migliaia su migliaia di commenti.

La foto di Papa Francesco era un fake: la spiegazione

Quel piumino da trapper, uno degli argomenti più discussi da giorni sui social, tuttavia era soltanto un fake.

A creare l’immagine è stata l’intelligenza artificiale, proprio come nel caso della foto circolata nei giorni scorsi del falso arresto dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Se la montatura con protagonista il “paperone” americano aveva raccolto 5 milioni di visite in appena 48 ore, adesso è il turno di Papa Francesco e del suo “finto” giubbotto scintillante e oversize.