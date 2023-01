In questi giorni si è parlato molto del Piano Mattei a proposito della visita in Algeria della Presidente del Consiglio

In questi giorni si è parlato molto del Piano Mattei a proposito della visita in Algeria della Presidente del Consiglio, poco invece si è detto sul suo significato, a cominciare dal nome. Enrico Mattei è frequentemente associato a molte vicende dell’economia italiana, non tutte edificanti. Marchigiano della provincia di Macerata, Mattei fu nominato alla fine della seconda guerra mondiale liquidatore dell’Agip, la società pubblica creata durante il fascismo per lo svolgimento delle attività relative all’industria petrolifera. Intuendone le potenzialità, invece di seguire pedissequamente il mandato ricevuto, la riorganizzò e la fece diventare una grande multinazionale.

Rifiutato dalle “sette sorelle”, le principali compagnie americane che monopolizzavano il settore a livello mondiale, negoziò concessioni petrolifere in Unione Sovietica, terreno minato per gli americani, e altri paesi mediorientali. Nel suo Piano c’erano anche l’estrazione del gas, normalmente associato a quella del petrolio, la sua liquefazione in loco il trasporto via mare e la costruzione di rigassificatori in Italia. Ambizioso e visionario Mattei morì in un incidente aereo alle porte di Milano nel 1962, probabilmente a causa di un attentato. Ora come allora l’Italia aveva un gran bisogno di petrolio e di gas, ma una politica miope ha impedito la realizzazione di quel Piano che il governo sta cercando di portare a termine con oltre 70 anni di ritardo.

Spinta dalle necessità di assicurare l’energia di cui il Paese ha bisogno, questa sembra essere anche l’occasione per l’Italia di tornare ad avere una politica estera nel Mediterraneo. Non andrebbe però dimenticato che negli stessi anni l’Italia era anche tra i leader mondiali dell’energia nucleare, con l’Ansaldo, e dell’elettronica, con l’Olivetti.

Più che una soluzione il “Piano Mattei” suona come un atto di accusa verso tutti coloro che, per incapacità o piccolo tornaconto personale, hanno permesso che grandi occasioni di sviluppo andassero sprecate.