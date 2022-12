“Il vino abruzzese? Una m….”, De Sica fa arrabbiare il governatore Marsilio

All'inizio del trailer dell'ultimo film in uscita dell'artista ecco spuntare subito una battuta su un vino abruzzese

“Caro Christian De Sica , non sei stato ‘delicatissimo’…”. A indirizzare via Facebook una singolare lettera all’attore romano è Marco Marsilio, governatore dell’Abruzzo. Il motivo? All’inizio del trailer dell’ultimo film in uscita dell’artista, ‘Natale a tutti i costi’, su Netflix dal prossimo 19 dicembre – ecco spuntare subito una battuta su un vino abruzzese che avrebbe vinto il premio ‘bottiglia dell’anno’ nella regione. Un vino che il personaggio interpretato da De Sica, senza troppi giri di parole, ritiene essere “‘na merda”. Un po’ troppo per Marsilio, che ha così deciso di replicare con una lettera aperta.

La replica del presidente: “Non sei stato delicatissimo”

“Il trailer del suo ultimo e atteso cinepanettone – si legge nel post – si apre con una battuta poco ‘sobria’ sui vini abruzzesi, che sinceramente ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Comprendiamo che un copione comico, volendo descrivere la scenetta divertente di un ospite invitato ad assaggiare un pessimo vino presentato da un’enoteca come ‘vino dell’anno’, dovesse inevitabilmente ‘colpire’ qualcuno”.

Il sospetto di un vecchio pregiudizio

“Dispiace però che gli autori non abbiano avuto la fantasia e l’acume necessari per evitare di recare un’offesa gratuita e ingenerosa, oltre che profondamente ingiusta: non vorremmo – spiega Marsilio – che tale scelta fosse figlia di un vecchio pregiudizio nei confronti del vino abruzzese, che invece da decenni ha raggiunto punte di eccellenza e continua a ottenere prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale”.