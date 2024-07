Scuola, quasi aperte le immissioni in ruolo per il 2024/25: tutto quello che c’è da sapere

Le istruzioni da seguire per l'anno scolastico quasi alle porte

E’ quasi il momento delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024-2025. Anche questa volta, le nomine dei ruoli saranno impostate su Istanze online, in maniera telematica. Tutti gli utenti interessati, dunque, dovranno monitorare l’andamento.

Per quanto riguarda le singole Regioni, invece, l’USR Emilia Romagna ha già pubblicato un avviso per ricordare alle persone coinvolte il sistema delle immissioni.

Immissioni di ruolo anno scolastico 2024-25: le istruzioni da seguire

Per quanto riguarda le istruzioni sulle immissioni di ruolo all’anno scolastico 2024-2025, una panoramica su ciò che bisogna sapere:

Solo ed esclusivamente tramite avvisi sull’USR sarà possibile scoprire le convocazioni attraverso “Istanze online”.

su Istanze online tutti gli interessati dovranno verificare possesso e validità delle credenziali per l’accesso. Inoltre, si invita a revisionare nel dettaglio anche i dati anagrafici prima di inviare la comunicazione. Il tutto, tramite la categoria dedicata “Dati personali”. A quel punto, si procederà con la spedizione di tutto il materiale al sito del MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito).

Per quei candidati non più interessati, sarà necessario in ogni caso attendere l’esito della procedura e seguire successivamente gli avvisi di convocazione diramati da URS.

Oltre ciò, è stata già strutturata sul sito di Istanze online la piattaforma su cui bisognerà compilare la domanda di immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024-2025 a tempo indeterminato. Ovviamente, questa non è ancora possibile da compilare

Immissioni in ruolo anno scolastico 2024-25: i posti liberi

Per quanto riguarda i posti liberi per l’anno scolastico 2024-25, questi – per i docenti di ruolo – dovrebbero essere superiori ai 44.000 comuni. A questa cifra, da aggiungere i 17.760 di sostegno.