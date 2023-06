Impatto frontale tra due auto, muore 62enne, grave la moglie: caccia al pirata della strada

Indagini in corso per risalire all'uomo coinvolto nel sinistro.

Troppo violento l’impatto frontale tra le due auto per lasciargli scampo. A 62 anni muore in un incidente stradale sulla via Casilina, a Roma, all’altezza dell’incrocio con via di Torre Spaccata. La moglie che era seduta accanto lotta invece per la vita all’ospedale di Tor Vergata.

Indagini in corso

Sul sinistro, consumatosi alle tre del mattino di giovedì 1 giugno, pesa come un macigno l’ombra di un pirata della strada che, dopo il drammatico scontro, ha preferito abbandonare la sua auto semidistrutta per darsela a gambe facendo perdere le sue tracce. Indagini in corso.