Roma, shock nell’androne di un palazzo: poliziotta freddata a colpi di pistola

Una poliziotta è stata assassinata mentre si trovava nell'androne di un palazzo in zona San Basilio a Roma: aperte le indagini

Tragedia in zona San Basilio, a Roma.

Una donna, infatti, stata uccisa a colpi di arma da fuoco.

La vittima era una poliziotta e l’omicidio è avvenuto nella zona di San Basilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da alcune persone che avevano sentito gli spari. Il corpo è stato trovato nell’androne di un palazzo. L’aggressore è fuggito.

L’uomo avrebbe sparato 3 colpi a bruciapelo verso la donna

Secondo il racconto del “Messaggero”, alcuni testimoni avrebbero visto arrivare davanti al palazzo un’auto con un uomo a bordo, che avrebbe sparato tre colpi a bruciapelo in direzione della donna. Al momento dell’arrivo dei soccorsi per la vittima non c’era più niente da fare.