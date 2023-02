Importanti novità per il cimitero di Catenanuova

Comune al lavoro per l’ampliamento della struttura tramite la costruzione di 120 nuovi loculi nel 16° comparto del IV settore

CATENANUOVA (EN) – Il Comune ha annunciato nuovi interventi per l’ampliamento del cimitero. Altri 120 loculi saranno realizzati nel 16° comparto del IV settore.

Da diverso tempo i cittadini avevano sottolineato l’esigenza di effettuare un ampliamento di spazi e aree in cui seppellire e dare eterno e degno alloggio alle salme. Dopo una minuziosa ricognizione, il Comune è riuscito a individuare uno spazio nel comparto 16 in cui è stata rinvenuta la possibilità di un ampliamento.

Lo studio risolutivo è stato effettuato dall’Ufficio tecnico comunale, con il responsabile Vito Palazzolo e il vicario Giuseppe Maucieri, che sono riusciti a raggiungere un accordo con una ditta di Catania specializzata nel settore che ha assunto l’impegno a realizzare 120 loculi con moderni prefabbricati che saranno consegnati completi di botola in granito. Così sarà scongiurato il rischio che le salme possano rimanere senza degna sepoltura.

“Era da anni – ha spiegato il sindaco Carmelo Scravaglieri – che andava cercata una razionale soluzione alla necessità di un ampliamento nel nostro cimitero comunale. Grazie all’azione sinergica con l’Ufficio tecnico dell’Ente si è riusciti a raggiungere l’obiettivo e così ben presto potremo dotare l’area cimiteriale di ulteriori 120 loculi”.

Il Comune, come specificato nell’atto deliberativo adottato nei giorni scorsi, “non spenderà un centesimo per la realizzazione dei nuovi loculi. Il costo graverà interamente sulla ditta con cui il Comune stipulerà un contratto ai fini della gestione dei loculi stessi”.

Altro importante intervento in programma riguarderà l’estensione della digitalizzazione anche nel cimitero di Catenanuova, con la realizzazione di una mappa informatizzata per agevolare il lavoro dei custodi e per dare risposte più celeri alle richieste dei parenti dei defunti.

“La digitalizzazione del cimitero – ha aggiunto il sindaco – rientra nell’impegno di questa Amministrazione per il rispetto che si deve avere per questo luogo di culto e di incontro tra i vivi e i morti. La mappa informatizzata dell’intera area cimiteriale consentirà l’agevole individuazione, anche mediante sito internet, dei loculi, delle tombe e delle cappelle gentilizie”.