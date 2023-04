Imprese siciliane in vetrina, Regione “spinge” la partecipazione alle fiere

Sino a dicembre fitto programma di attività, dall’agroalimentare alla moda: stanziati 2,5 milioni

Un anno ricco di eventi, il 2023, in giro per il mondo, dedicati all’incontro tra operatori economici. E la Sicilia non vuole rimanere indietro: il Dipartimento delle attività produttive, nell’ambito dell’azione 3.4.1 del Po Fesr 2014/2020 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, ha programmato la partecipazione ad una lunga serie di eventi, a cui le aziende possono aderire a seguito di una specifica manifestazione di interesse. Eventi che si realizzeranno nel corso del 2023 a seguito degli avvisi alle manifestazioni di interesse.

Già i mesi di gennaio e febbraio sono stati ricchi, con diverse manifestazioni e anche il mese di marzo ha previsto interessanti attività: dal 28 al 30 marzo si è svolto la Sial America, a Las Vegas, dedicata all’agroalimentare; negli stessi giorni, dal 29 al 30, si è tenuto anche il Cibus Connecting Italy, focalizzato anch’esso sulla food experience e la ristorazione.

Ad aprile, dal 14 al 17, a Milano ci si concentrerà sul settore moda, con Sposa Italia; il 20, invece, si vola a Londra con “The real italian wine”, centrato sulla qualità dei vini della penisola. Sempre sull’agroalimentare, la manifestazione Ism, a Colonia, dal 23 al 25 aprile. Sempre il cibo sarà al centro del “Summer fancy food”, a New York, dal 25 al 27 giugno.

L’estate sarà dedicata alla moda: dal 16 al 18 luglio, a Londra, si terrà “Pure summer London”, mentre dal 2 al 4 settembre a Parigi ci sarà “Who’s next”. Ancora a settembre, dall’8 al 12 settembre, a Vicenza Oro, giunto alla seconda edizione, si parlerà di oreficeria, mentre negli stessi giorni, dall’8 al 14 settembre, a La Rochelle ci si occuperà di nautica al “Grand pavois La Rochelle”.

L’autunno sarà altrettanto movimentato: dal 7 all’11 ottobre, ancora agroalimentare a Colonia, presso “Anuga”, mentre dal 22 al 26 novembre, a Dubai, si terrà “Big 5”, dedicato al sistema casa. In ultimo, dicembre: “Artigiano in fiera” a Milano, dal primo all’8, e “Nautic” a Parigi, dal 6 al 10 dicembre, dedicato alla nautica.

La partecipazione agli eventi rientra nell’azione 3.4.1. del Po Fesr “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, che prevede “la realizzazione di iniziative finalizzate ad orientare, specializzare e concentrare geograficamente o tematicamente l’azione di internazionalizzazione regionale”. Si tratta di azioni coordinate per Paese o per settore, che possono includere scouting, missioni esplorative, missioni di out-going e in-coming, servizi di orientamento, partecipazione a manifestazioni fieristiche, cicli di seminari e workshops, azioni di visibilità su media/reti commerciali estere ed eventi di partenariato internazionali. Per l’attuazione delle attività sono stati messi a disposizione 2 milioni e mezzo di euro dalla Regione.

Possono partecipare le piccole e medie imprese, i consorzi e società consortili costituite, anche in forma cooperativa, e le reti di imprese legalmente costituite. Verranno selezionate le imprese i cui prodotti sono totalmente realizzati nel territorio siciliano o che vi abbiano subito le fasi di lavorazione sostanziale del prodotto. Per la fiera Vicenza Oro verranno ritenute ammissibili le istanze presentate da aziende che hanno il marchio di fabbrica attivo. L’intervento del dipartimento delle attività produttive coprirà le spese relative all’affitto dell’area espositiva, l’allestimento e arredamento standard degli stand e l’iscrizione delle imprese selezionate nel catalogo della manifestazione. Potranno essere forniti, a proprie spese, eventuali servizi aggiuntivi, così come potranno aumentare lo spazio espositivo standard garantito dalla Regione.