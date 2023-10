In servizio durante controlli su ambulanti, aggredito comandante vigili urbani di Messina

L'aggressione è avvenuta lungo la via La Farina, in un punto in cui erano posizionati due commercianti ambulanti

Il comandante della Polizia Metropolitana e vicario della polizia municipale di Messina, Giovanni Giardina, è stato vittima di un’aggressione oggi (19 ottobre 2023) nel corso della normale attività di controllo, lungo la via La Farina, in un punto in cui erano posizionati due commercianti ambulanti.

La violenta aggressione

Secondo le prime informazioni, l’agente sarebbe stato aggredito da due uomini. Giardina, dopo aver ricevuto le cure mediche al pronto soccorso del Policlinico è stato trasportato all’ospedale Piemonte. Sono intervenuti gli agenti di polizia, a caccia dei responsabili della violenza fuggiti dopo l’aggressione.

Il sindaco Basile: “Violenza inaccettabile”

“Nessuna giustificazione è plausibile di fronte a toni minacciosi e a reazioni prepotenti che sfociano in veri e propri atti di violenza – scrive in una nota il sindaco di Messina, Federico Basile, che congiuntamente all’Amministrazione comunale hanno espresso la propria solidarietà e vicinanza al comandante della Polizia Metropolitana e vicario della polizia municipale – , oltre che inaccettabile che in un paese civile si perpetrino atti di violenza a danno di persone, come del tutto spregevole ed ignobile aggredire, sia verbalmente che fisicamente, un uomo in divisa. Pertanto, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, manifesto apprezzamento al comandante Giardina per il lavoro svolto, elogiandolo per la straordinaria dedizione ed elevata capacità, per la massima disponibilità e l’encomiabile impegno speso sul territorio, dando esempio di professionalità, spirito di abnegazione e serietà e senso del dovere”, le parole del sindaco.

La solidarietà della Cisl Messina

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, esprime “solidarietà al commissario della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, aggredito questa mattina durante un controllo sull’ambulantato selvaggio. “Giardina si è sempre distinto per la sua battaglia per la legalità e siamo vicini a lui ed a tutti gli uomini della Polizia Municipale che ogni giorno lavorano in strada. Siamo certi che questo episodio non sarà un deterrente nella sua attività quotidiana volta al rispetto della legge e delle normative», afferma Alibrandi.