Polizia municipale a lutto per la morte di Anna Rita Mulè: era comandante a Valledolmo

Notizia che ha lasciato sotto shock l'intera comunità del Palermitano: ecco i messaggi di cordoglio per la comandante Anna Rita Mulè.

L’intero paese di Valledolmo, in provincia di Palermo, è in lutto per la morte della comandante della polizia municipale Anna Rita Mulè.

Aveva soltanto 57 anni. Il funerale si terrà martedì 10 ottobre nella chiesa Maria Santissima della Purità di Valledolmo, alle ore 14. Non molti giorni fa, a Palermo, un lutto simile aveva colpito la polizia stradale: è morta, a 56 anni, l’agente Angela Marinella, un “pilastro” per le forze dell’ordine del capoluogo regionale.

Morta Anna Rita Mulè, comandante della polizia municipale di Valledolmo

Dal sindaco Angelo Conti arriva questo messaggio di cordoglio: “Una bruttissima notizia stamane si è abbattuta sulla comunità di Valledolmo. È venuta a mancare il comandante della Polizia Municipale Anna Rita Mulè. L’amministrazione, il Consiglio comunale e l’intera comunità si stringono attorno alla famiglia esprimendo il più sentito cordoglio”.

Si tratta di uno dei tantissimi messaggi apparsi sui social nelle scorse ore per ricordare Anna Rita, una grande lavoratrice e una donna molto disponibile al servizio della comunità. L’amica Valeria, in un post-ricordo, scrive: “Oggi se n’è andata la donna più bella di Valledolmo“, in riferimento proprio alla comandante. “Sei stata come una sorella maggiore. Tvb Rita, fai buon viaggio”, è l’ultimo saluto dell’amico Gioacchino.

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio del 10 ottobre a Valledolmo.

Foto da Facebook