In Sicilia Poste Italiane amplia i Punto Poste Casa&Famiglia: ecco l’offerta Poste Energia

Da oggi sarà possibile sottoscrivere l’offerta gas e luce, anche nei 14 nuovi Punto Poste Casa&Famiglia che si aggiungono ai 52 già aperti

In Sicilia da oggi viene potenziata la rete Punto Poste Casa&Famiglia per soddisfare la sempre crescente richiesta di offerta e servizi dedicate alla famiglia in particolare l’ultima nata in casa Poste: Poste Energia.

Si può attivare l’offerta “Poste Energia”

In tutti i nuovi Punto Poste Casa&Famiglia, oltre ai servizi quali RCA Poste Guidare Sicuri, PosteMobile Casa e i tradizionali prodotti di risparmio, da oggi sarà possibile sottoscrivere anche la nuova offerta trasparente, innovativa e sostenibile, costruita su misura per il cliente, disponibile anche in tutti gli uffici postali, su poste.it e sulle app Postepay e BancoPosta.

I nuovi 14 Punto Poste Casa&Famiglia sono attualmente disponibili nelle province di Catania, Palermo, Messina, Trapani, Enna e Ragusa, e vanno ad implementare i 52 già esistenti in tutte le province dell’Isola.

Come funziona l’offerta

Il prezzo della materia prima luce e gas dell’offerta è bloccato per 24 mesi, sono previste due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella innovativa a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. Quest’ultima soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi, di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare e di non avere sorprese in bolletta. Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in diminuzione, sulla base dei consumi effettivi rilevati.

Del Fante: “Poste Energia vicina alla nostra filosofia”

“Con il lancio di Poste Energia – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti di Poste Italiane puntando sulla forza della nostra piattaforma innovativa e omnicanale. Poste Energia è un servizio vicino alla nostra filosofia perché è trasparente, prevedibile, innovativa e sostenibile e fa leva sul fortissimo rapporto di fiducia che lega i cittadini a Poste Italiane. Si tratta di un altro passo in avanti del percorso definito nel Piano industriale 24SI Plus, con il potenziamento della strategia di azienda multi-piattaforma con business diversificato tra servizi postali e logistici, finanziari, assicurativi, di pagamento, telefonia e ora anche energia”.

Attenzione alla sostenibilità ambientale

Poste Energia si distingue per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al consumo consapevole, puntando sull’educazione del cliente al contenimento dei propri consumi. Inoltre, l’energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono compensate totalmente. È infine una proposta innovativa, grazie alla facilità della sottoscrizione per la quale è sufficiente presentare una bolletta recente.

Il lancio di Poste Energia segue l’offerta promozionale dedicata ai dipendenti per i 160 anni dell’azienda, che in pochi mesi ha raggiunto il traguardo di oltre 50 mila contratti sottoscritti, è accompagnato da uno spot interpretato da Mara Venier e firmato da Ferzan Ozpetek.