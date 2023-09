Incassi cinema con le nuove uscite, 22 milioni per Oppenheimer

Oppenheimer continua a dominare il box office italiano: al suo terzo weekend di sfruttamento. Gli incassi delle nuove uscite al cinema

Oppenheimer continua a dominare il box office italiano: al suo terzo weekend di sfruttamento, il monumentale biopic di Christopher Nolan porta a casa altri 2.584.759 euro, arrivando a un totale di 22.518.171. Avendo superato Super Mario Bros. – Il film, diventa il quarto migliore incasso dal 2021 dopo Avatar – La via dell’acqua, Barbie e Spider-Man: No Way Home.

Ottimo debutto per The Nun 2, che in cinque giorni (è uscito mercoledì 6 settembre) ha raccolto 3.053.426 euro (2.443.806 considerando il weekend). In terza posizione si staglia Io capitano di Matteo Garrone, appena premiato alla Mostra di Venezia con il Leone d’Argento per la miglior regista e il Premio Mastroianni per l’attore emergente Seydour Sarr: esordio da 374.757 euro con 58.350 spettatori, tenendo conto che, essendo film europeo, il biglietto costa 3,50 euro (la promozione estiva finisce il 16 settembre, mentre tra il 17 e il 21 tutti i film costeranno 3,50 euro; dal 22 si torna alle tariffe ordinarie).

I flop

Fuori dal podio continuano la loro corsa The Equalizer 3 – Senza tregua (quarto con 357.465 euro per un totale di 1.482.326), Jeanne du Barry (quinto con 308.793, totale 1.094.043), Tartarughe Ninja: Caos mutante (sesto con 284.023, totale 1.223.631), Barbie (settimo con 265.781 euro, totale 31.597.359), La casa dei fantasmi (ottavo con 216.764, totale 2.344.698) e L’ordine del tempo (decimo con 96.224, totale 361.660). Debutta al non posto Il più bel secolo della mia vita con 131.871 euro (146.850 considerando anche le anteprime).

Foto di Alfred Derks da Pixabay