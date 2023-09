Terra Amara, tutte le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di "Terra Amara": ecco cosa succederà nella serie tv di Canale 5

I nuovi palinsesti Mediaset per la stagione autunnale non mandano in vacanza Terra Amara. La serie turca, infatti, si conferma una delle protagoniste della programmazione pomeridiana di Canale 5. Non è una scelta casuale, ma la precisa voglia di assecondare i tantissimi telespettatori che da mesi seguono Terra Amara e sono oramai coinvolti da cosa accade ai protagonisti. Nella settimana da lunedì 11 a sabato 16 settembre 2023, Terra Amara dà spazio ai sentimenti e ai tanti modi per conquistare la libertà di amare. I protagonisti dovranno affrontare tante difficoltà e il lieto fine potrebbe rimanere un desiderio inafferrabile.

Anticipazioni della puntata di lunedì 11 settembre 2023 di Terra Amara

Zuleyha si è decisa. Ha parlato con Demir e gli ha confessato di amare Yilmaz ancora una volta. Contro ogni aspettativa, il marito si è dimostrato comprensivo. La donna lo racconta a Yilmaz che rimane stupito e si mostra titubante.

Anticipazioni della puntata di martedì 12 settembre 2023 di Terra Amara

Mujgan è disperata. Yilmaz l’ha separata dal figlio. La donna decide di chiedere aiuto a Zuleyha che capisce come si sente ed empatizza con lei. Nonostante i passati diverbi e scontri, Zuleyha viene in soccorso alla disperazione di Mujgan e così agisce. Rapisce il bambino per ridarlo tra le mani della madre.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 13 settembre 2023 di Terra Amara

Zuleyha riporta Kerem Ali a Mujgan che è determinata a fuggire. Mentre scappa, però, cade in un fiume e lascia andare il figlio. Vedendo la scena, Zuleyha agisce. La donna si butta in acqua e prova a salvare la vita ad entrambi. Le due donne non sono mai state sole. Insieme a loro, c’è sempre stato Hayri a pedinarle. Il ragazzo, infatti, una volta appurato il tutto, va ad informare Yilmaz.

Anticipazioni della puntata di giovedì 14 settembre 2023 di Terra Amara

Dopo quanto accaduto a Mujgan con il bambino, Yilmaz prende una grande decisione. Con il supporto di Fekeli, capisce che la donna e Behice devono tornare a vivere alla villa. Il pensiero unanime dei due uomini è che, avendo le donne alla villa, potranno controllarle e prevenire possibili eventi pericolosi. Intanto, non cambia la scelta di Yilmaz. L’uomo vuole ancora divorziare dalla moglie.

Anticipazioni della puntata di venerdì 15 settembre 2023 di Terra Amara

Nella tenuta di Demir c’è tensione. L’arrivo di Sevda fa arrabbiare Saniye. La moglie di Gaffur, infatti, non accetta la presenza della donna perché offenderebbe la memoria di Hunkar. Non solo la tratta con disprezzo, ma si rifiuta di obbedirle. Sevda ne parla con Demir che affronta Saniye faccia a faccia.

Anticipazioni della puntata di sabato 16 settembre 2023 di Terra Amara

Mujgan vuole scappare con il figlio e pianifica una fuga. Anche Yilmaz e Zuleyha vogliono andare via proprio nel giorno della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar. In quell’occasione, così, Zuleyha fa bere a tutti gli invitati una bevanda col sonnifero. Quando si fa notte e tutti dormono profondamente, i due mettono in atto il piano e fuggono con i bambini. Il piano va in fumo quando la polizia li ferma e avverte Demir. L’uomo invita Zuleyha a tornare a casa. Fekeli, invece, disconosce come figlioccio Yilmaz perché ha osato portagli via Kerem Ali senza avvisarlo.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.