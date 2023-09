Gli incendi killer in Sicilia, la tragedia si ripete: 2 morti nel giro di poche ore nel Palermitano

Due tragedie, una a Cefalù e una a Trappeto, in una giornata caratterizzata da un numero incredibile di drammatici incendi.

Si registra, purtroppo, l’ennesima tragedia in Sicilia: nel giro di poche ore, in due diversi incendi, sono morti in provincia di Palermo un uomo e una donna.

Le vittime sono un 68enne, deceduto a Trappeto, e una donna di 42 anni. Al momento non sono state rese note le generalità. Nel frattempo nella Sicilia occidentale le fiamme continuano a divorare la macchia mediterranea e, purtroppo, anche a lambire le aree abitate.

Due incendi killer in provincia di Palermo, 2 morti

Secondo una prima ricostruzione, il 68enne sarebbe deceduto in seguito a un incendio scoppiato nella sua casa in località Settepiani a Trappeto, forse colto da un malore dopo aver visto le fiamme divorare il suo appartamento. Sul posto sono giunti i carabinieri di Partinico per i rilievi di rito e il medico legale per accertare le cause del decesso.

Il secondo incendio mortale, costato la vita a una donna di 42 anni, è avvenuto in zona sala verde Mazzaforno a Cefalù. L’avrebbero trovata bruciata in una canalone vicino all’autostrada. Pare si fosse recata, assieme al padre, a liberare dei cavalli in una stalla assediata dalle fiamme. Purtroppo anche in questo caso non c’è stato nulla da fare.

Foto di Sonia Sabatino, incendi in provincia di Palermo 22 settembre 2023