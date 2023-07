Gli incendi devastano alcune aree del Palermitano, paura per le abitazioni

Notte di incendi in provincia di Palermo e alcune abitazioni hanno rischiato grosso per via dei diversi roghi. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta

Notte di incendi in provincia di Palermo e alcune abitazioni hanno rischiato grosso per via dei diversi roghi. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta.

Incendi nel Palermitano

La zona maggiormente coinvolta è stata quella di Partinico, gli incendi si sono verificati sia in zone di campagna sia lungo le strade. Anche nella zona di San Giuseppe Jato gli incendi non sono stati semplici da domare.

Un rogo è scoppiato sulla statale 624, ossia la Palermo-Sciacca, dove sono stati incendiati mucchi di erba sul ciglio della strada. Le abitazioni che hanno rischiato di più sono state quelle coinvolte negli incendi di San Giuseppe Jato. La situazione stava prendendo una piega simile anche a Partinico, ma il tutto è stato sventato grazie al lavoro dei vigili del fuoco.

Immagine di repertorio