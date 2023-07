Incendi in Sicilia, Schillaci (M5S): “Mezzi carenti e inadeguati, Regione impreparata”

La deputata del Movimento 5 Stelle attacca la Regione Siciliana in merito all'emergenza incendi.

“Siamo nel pieno della stagione estiva e la Regione Siciliana si fa trovare puntualmente impreparata a fronteggiare gli incendi che puntualmente divampano incontrollati, come quello di Misilmeri domato a fatica poche ore fa e altri roghi nel resto della provincia e in tutta la Sicilia”.

Lo ha dichiarato la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci, che incalza il Governo regionale alla prevenzione degli incendi attraverso un’interrogazione rivolta al presidente Schifani e all’assessore all’ambiente Elena Pagana.

Schillaci: “Regione ha dovere di evitare disastro”

“C’è carenza di mezzi antincendio molti dei quali sono in manutenzione e non vengono sostituiti. La Regione ha il dovere di evitare che si verifichi un disastro già annunciato, mettendo in serio rischio l’incolumità delle persone e dell’ambiente”.

“I comitati dei cittadini del territorio madonita, e in particolare dei Comuni di Petralia Soprana, Petralia Sottana, Castelbuono e Collesano – racconta Schillaci – negli ultimi giorni, hanno ripetutamente sollevato le loro preoccupazioni, sul Servizio antincendio a causa dell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione“.

Autobotti in manutenzione

“Da informazioni assunte dal Corpo Forestale della Regione Siciliana risulta che svariate autobotti per l’antincendio sono ferme in manutenzione lasciando in tal modo il territorio sprovvisto di presidi pienamente efficienti per fronteggiare le emergenze che puntualmente si amplificano durante la stagione estiva a causa delle elevate temperature.

“A questo punto allora la Regione dica chiaramente se il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi vigente, debba essere rivisto”, conclude la deputata.