Inferno sulla A29, fiamme a poca distanza dalle auto: le immagini shock – VIDEO

Immagini paurose quelle registrate lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Situazione complessa lungo l'asse.

Ancora situazione difficile in Sicilia a causa dei numerosi incendi che stanno martoriando la Sicilia. Sono impressionanti le immagini registrate da alcuni viaggiatori che stamattina, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, si sono imbattuti in un vero e proprio muro di fiamme a costeggiare i fianchi della carreggiata che conduce in direzione Mazara.

Il video è virale

Nel tratto all’altezza di Sferracavallo, prima galleria, le fiamme hanno “sfondato” i margini laterali della sede stradale andando a creare un serio pericolo per gli automobilisti di passaggio. Le immagini sono circolate immediatamente sui social, suscitando la reazione di diversi utenti del web.