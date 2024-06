VIDEO | Palermo, il monitoraggio dell’aria dopo l’incendio a Bellolampo. Sindaco di Capaci: “Limitare al minimo l’esposizione all’aperto”

Sono in corso gli esami della qualità dell'aria, dato che una densa coltre di fumo nero ha invaso l'area, sospinta dal vento verso la vicina cittadina di Capaci.

È stato spento nella notte il vasto incendio scoppiato nella tarda serata di ieri nella discarica di Bellolampo a Palermo. Le squadre di vigili del fuoco sono state al lavoro per tutta la notte per spegnere le fiamme divampate nella settima vasca della discarica.

Il rogo è di origine dolosa. Adesso sono in corso le operazioni di bonifica, mentre sul posto vi è anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per i rilevamenti di competenza.

Le parole del sindaco di Capaci

Mantenere chiuse le imposte e limitare al “minimo indispensabile l’esposizione all’aperto (porte e finestre) delle abitazioni”. Lo ha disposto Pietro Puccio, sindaco di Capaci, dopo l’incendio che ieri sera ha interessato la settima vasca della discarica di Bellolampo a Palermo. Per tutta la notte diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme a personale della Rap e personale della Protezione civile hanno lavorato per domare le fiamme. Il rogo è stato spento e sul posto restano due squadre dei vigili del fuoco per scongiurare che piccoli focolai possano nuovamente alimentare l’incendio.

“Ulteriori valutazioni, avvertenze e raccomandazioni che verranno ritenute utili e necessarie verranno fornite tempestivamente, in funzione dell’evoluzione della situazione, che viene monitorata costantemente”, spiega il sindaco di Capaci. L’incendio è divampato ieri sera intorno alle 20.30 nella settima vasca della discarica di Bellolampo, nell’area attualmente in uso, alimentato da un leggero vento da sud est. Immediato l’intervento degli operai della Rap, intervenuti con i mezzi di movimento terra. “Per orari e modalità si propende per una chiara origine dolosa“, dice Salvatore Cocina, capo della Protezione civile regionale.

Incendio a Bellolampo: le concentrazioni tossiche

I tecnici dell’Arpa hanno monitorato per tutta la notte la qualità dell’aria e le concentrazioni tossiche dopo l’incendio divampato ieri sera nella settima vasca della discarica di Bellolampo. Un densa coltre di fumo nero ha invaso l’area, sospinta dal vento verso la vicina cittadina di Capaci, dove il sindaco Pietro Puccio ha emesso un’ordinanza, invitando i cittadini a mantenere le imposte chiuse.

I vigili del fuoco hanno estinto i vari focolai. Al momento sono presenti sul posto due squadre che con il personale della Rap stanno proseguendo le operazioni di interramento e raffreddamento. “Non sono presenti più fiamme, ma dai cumuli di rifiuti si sprigiona del fumo”, spiegano dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo.

Fonte video: Facebook, Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile