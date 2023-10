Ancora incendi nel Palermitano, fiamme minacciano case: chiusa l’A19, residenti in fuga

Si ripetono gli incendi in provincia di Palermo. Le fiamme hanno minacciato diverse case a Casteldaccia, vigili del fuoco in azione.

Altra giornata difficile in Sicilia per quanto concerne l’emergenza incendi, specialmente per l’area del Palermitano.

La situazione più complessa si è registrata tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, quando un incendio scoppiato a Casteldaccia ha impegnato diverse squadre dei vigili del fuoco, causando la chiusura momentanea dell’autostrada A19 Palermo-Catania tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Casteldaccia e lo stop al traffico ferroviario.

Incendio nel Palermitano, residenti in fuga

Le fiamme sono state alimentate dal vento di scirocco che ha soffiato per l’intera giornata. Nell’area interessata dall’incendio hanno lavorato a lungo, oltre ai vigili del fuoco, anche gli operatori di Anas e i volontari della Protezione civile.

Diversi residenti della zona, a causa dell’incendio, sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni. Il loro rientro è avvenuto in tarda serata, quando la situazione si è normalizzata.

“Lasciate libere le strade”

“L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a evitare di uscire dalle proprie abitazioni se non per fattori strettamente necessari”, ha comunicato attraverso i social il Comune di Casteldaccia.

“Le forze dell’ordine sono già da diverse ore al lavoro per cercare di domare e spegne il vasto incendio che sta colpendo pare del nostro paese e sarebbe consigliabile lasciare libere le strade per permettere che i soccorsi siano rapidi ed efficaci, oltre che per una mera questione di sicurezza”, ha concluso l’amministrazione.