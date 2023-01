Incendio distrugge l’auto di una donna ad Agrigento: indaga la polizia

Le fiamme hanno avvolto e devastato la Volkswagen Polo di una giovane agrigentina parcheggiata sotto l'abitazione della proprietaria

Un incendio ha distrutto l’auto di una donna in via Dell’Autonomia, a Villaseta (Agrigento). Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto e devastato la Volkswagen Polo di una giovane agrigentina parcheggiata sotto l’abitazione della proprietaria.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le procedure di spegnimento del rogo. Presenti anche gli agenti di polizia che indagano sull’accaduto. Non sono chiare le cause dell’incendio.