Spaventoso incendio nell’impianto Isab Sud nella notte: c’è un ferito grave

Un operaio, gravemente ustionato, in ospedale e accertamenti ancora in corso: la prima ricostruzione dell'incendio avvenuto nell'impianto della raffineria di Priolo Gargallo.

Grave incendio nella notte all’Isab sud della raffineria di Priolo Gargallo (in provincia di Siracusa), con un dipendente rimasto gravemente ferito e trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’episodio, sul quale sono in corso le indagini e gli accertamenti di rito, si è verificato intorno alla mezzanotte.

Incendio Isab, un operaio ustionato

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del rogo. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe esploso in seguito a uno scoppio. Le fiamme avrebbero avvolto l’interno di un impianto della raffineria, situata lungo la Statale 114 di Priolo, nel quale stava lavorando un operaio.

Il malcapitato – le cui generalità al momento non sono state rese note dalle autorità competenti – è rimasto, purtroppo, gravemente ustionato. Gli operatori del 118, intervenuti sul luogo dell’incendio, lo hanno condotto in un primo momento all’ospedale Umberto I di Siracusa dagli operai del 118; successivamente, in seguito alla valutazione medica, si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sull’accaduto. Toccherà alle forze dell’ordine chiarire l’esatta dinamica del caso e individuare eventuali responsabilità.

Lo scorso gennaio l’impianto Isab era stato al centro della cronaca regionale in seguito a un clamoroso accordo tra Lukoil e Goi Energy proprio sull’acquisizione del ramo dell’azienda Isab Sud.

Foto di Siracusa Press, da Facebook