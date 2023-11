Incendio in ex plesso scolastico a Palermo, evacuato l’edificio

L'edificio che precedentemente ospitava l'istituto scolastico (scuola elementare) viene attualmente adibito a civile abitazione

Nelle prime ore del mattino di oggi, intorno alle ore 6.30 diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo sono intervenute presso l’ex plesso scolastico Grazia Deledda in largo Gilmanna 8 a Palermo, per un incendio sviluppatosi in uno dei locali.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’edificio che precedentemente ospitava l’istituto scolastico (scuola elementare) viene attualmente adibito a civile abitazione; all’interno dell’edificio sono presenti 9 nuclei familiari per un totale di 27 persone. Il Personale dei vigili del fuoco intervenuto ha provveduto in via precauzionale ad evacuare l’intero edificio, nelle more dello svolgimento delle operazioni di spegnimento, che sono state tempestivamente confinate in un solo vano sottoscala.

Due persone trasportate in ospedale

A causa dei fumi inalati, due degli occupanti sono stati trasportati presso strutture ospedaliere per le valutazioni del caso. Terminate le operazioni di spegnimento tutti gli occupanti sono stati fatti rientrare considerato che non sono emersi danni a carico di elementi strutturali. Presenti sul posto i carabinieri e personale del 118.