Paura vicino l’aeroporto di Palermo-Boccadifalco, fiamme e fumo

Vigili del fuoco in azione nel capoluogo regionale dopo un pericoloso incendio di sterpaglie.

Si è registrato nel primo pomeriggio di oggi, 1 settembre 2023, un pericoloso incendio in via al fondo Margifaraci a Palermo, vicino l’aeroporto di Boccadifalco.

Sono entrati in azione i vigili del fuoco.

Incendio vicino all’aeroporto di Boccadifalco

Rimangono ancora da stabilire le cause scatenanti del rogo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dalle sterpaglie di un terreno in via Margifaraci. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

Le fiamme avrebbero raggiunto l’area vicino all’aeroporto militare “Francesco e Giuseppe Notarbartolo” di Palermo-Boccadifalco. Si tratta dell’ennesimo rogo nel giro di pochi giorni nel capoluogo regionale.

Immagine di repertorio