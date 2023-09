Minacciato dalle fiamme centro accoglienza migranti in provincia di Ragusa

In provincia di Ragusa, a Vittoria, è divampato un incendio che ha seminato per un po' paura e preoccupazione minacciando alcune strutture

Nel Ragusano si è scatenato un grosso incendio che ha minacciato un centro accoglienza per migranti e un centro geriatrico.









Incendio a Vittoria, Franco Assenza

L’incendio a Vittoria

Le fiamme sono divampate in provincia di Ragusa, precisamente a Vittoria, in via IV aprile che fa da angolo con via Ancona. Alcuni degli ospiti del centro accoglienza, come visibile dalle immagini, sono usciti in strada poiché le fiamme erano davvero vicinissime.