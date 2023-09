Monte Pellegrino di nuovo in fiamme, ennesimo incendio nel pomeriggio

Vigili del fuoco ancora una volta in azione a Palermo: operazioni di spegnimento rese difficili dal vento.

Un nuovo incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 5 settembre, sul Monte Pellegrino a Palermo.

Ancora una volta in fiamme la vegetazione. La situazione sul fronte roghi è difficile non solo a Palermo, ma anche in provincia di Messina, dove nelle scorse ore si sono registrati più incendi in diversi punti.

Ennesimo incendio sul Monte Pellegrino

Secondo una prima ricostruzione, a scoprire il rogo prima che le fiamme diventassero troppo alte sarebbe stato un cane addestrato proprio per scovare gli inneschi degli incendi. Sul luogo sono intervenuti i volontari della Forestale e gli operatori dei vigili del fuoco per cercare di contenere ed estinguere le fiamme. Operazione, purtroppo, resa difficile dal forte vento di queste ore.

Sono entrati in azione anche degli elicotteri per contribuire allo spegnimento dell’incendio, che ha devastato la macchia mediterranea della zona.

Immagine di repertorio