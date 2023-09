Fiamme alte a Messina e provincia, incendi in più punti: vigili del fuoco in azione per tutta la notte

Ore impegnative per i vigili del fuoco di Messina e provincia, impegnati a spegnere le fiamme che si sono sviluppate rapidamente.

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 settembre, tra le colline di Larderia e Zafferia, a Messina. Le fiamme, alimentate dal forte vento che sta soffiando in queste ore sulla Sicilia orientale, si è propagato rapidamente e ha distrutto diversi ettari di vegetazione.

Nel giro di poco tempo l’incendio si è diffuso fino ad arrivare nella zona di Santa Margherita, a poca distanza dalla Strada Statale 114.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del Comando provinciale del capoluogo peloritano, utilizzando due autobotti e due mezzi aerei, un elicottero e un canadair.

Incessante il lavoro dei pompieri che è proseguito anche nel corso delle ore notturne per riuscire a limitare i danni generati delle fiamme.

Gli altri incendi nel Messinese

Un altro rogo è stato segnalato anche a Galati, a Sud di Messina. Le fiamme si sono sviluppate in alcuni terreni, a poca distanza da alcuni collegamenti e da delle abitazioni. Anche in questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Importante anche il rogo che ha divorato le colline di Castanea, nella frazione di Santa Rosalia, così come accaduto anche a Curcuraci e Villafranca Tirrena. Necessario, in questo caso, il supporto dei canadair della Forestale e dei volontari della Protezione civile per domare le fiamme che sono rimaste attive per tutta la notte.

Un ulteriore incendio è scoppiato sempre ieri a Barcellona Pozzo di Gotto, ancora nel Messinese, devastando un deposito di materiale edile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo con l’ausilio di alcuni mezzi.

Fonte foto Facebook – GIVA Delegazione di Valdina – ODV