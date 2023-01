Incendio traghetto Palermo, fiamme non ancora spente. I residenti chiedono intervento Arpa

Non è ancora stato completamente domato l'incendio scoppiato a bordo del traghetto Palermo-Napoli. Residenti preoccupati per gli impatti sull'aria.

Non si sono ancora definitivamente concluse le operazioni di spegnimento dell’incendio che è scoppiato sabato sera al porto di Palermo, a bordo del traghetto Palermo-Napoli “La Superba” della compagnia Gnv.

Le fiamme, partite dall’interno della stiva della nave a causa di un rogo che ha interessato un mezzo presente, sono divampate ancora per l’intera giornata di ieri, domenica 15 gennaio.

Incendio traghetto Palermo, operazioni in corso

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, riuscendo a circoscrivere l’incendio e abbassando la temperature elevata che si era creata sull’imbarcazione. Tuttavia, i pompieri hanno dovuto attendere diverse ore prima per riuscire a fare ingresso nel locale della nave.

Attualmente la nave è stata controllata per il 70% e mancherebbe soltanto la parte della prua, dove sono andate in fiamme alcune cabine.

Precedentemente si era conclusa con successo l’evacuazione dei 184 passeggeri che si trovavano sul traghetto. Tra loro, fortunatamente, non si è registrato nessun ferito ma soltanto qualche caso di intossicazione da fumo.

Sul posto è stato presente per un sopralluogo anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che espresso gratitudine ai vigili del fuoco per l’intervento in corso.

Aria ancora irrespirabile

Fino a ieri sera, intanto, la grande nube di fumo nera che si è sprigionata dalla pancia della nave è rimasta visibile da buona parte della città. A tal proposito, i cittadini sono fortemente preoccupati per gli impatti ambientali che l’incendio rischia di causare in zona per le sostanze tossiche rilasciate.

Molti residenti continuano a tenere le finestre chiuse e si attende adesso l’intervento degli esperti dell’Arpa per analizzare la qualità dell’aria.