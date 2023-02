Incendio traghetto a Palermo, vigili del fuoco al molo Santa Lucia per rogo container

Il container era stato rimosso dalla nave Superba nei giorni scorsi e poi parcheggiato all’esterno in attesa dello spostamento definitivo

Tre squadre dei vigili del fuoco di Palermo sono intervenute oggi nel molo Santa Lucia del porto di Palermo nel luogo dove si trova la nave Superba della Gnv, ormeggiata in banchina dopo un rogo divampato durante le operazioni di imbarco mezzi e passeggeri

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati allertati per la presenza di fumo da un container frigo parcheggiato nel molo. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento e di rimozione del carico presente all’interno. Il container era stato rimosso dalla nave Superba nei giorni scorsi e poi parcheggiato all’esterno in attesa dello spostamento definitivo. Lo scorso 28 gennaio si sono concluse le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai dell’incendio nei garage del ponte 4 del traghetto Palermo-Napoli.