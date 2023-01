Incendio traghetto a Palermo, concluse operazioni spegnimento degli ultimi focolai

La nave Superba della Gnv è in banchina al porto di Palermo dopo un rogo divampato durante le operazioni di imbarco mezzi e passeggeri

Concluse le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai dell’incendio nei garage del ponte 4 del traghetto Palermo-Napoli. La nave Superba della Gnv è in banchina al porto di Palermo dopo un rogo divampato durante le operazioni di imbarco mezzi e passeggeri.

Messi in sicurezza i locali coinvolti

Terminata anche la messa in sicurezza dei locali coinvolti e le operazioni di pompaggio delle acque che si sono riversate durante le fasi dell’estinzione, anche per effetto del danneggiamento delle flange dell’impianto idranti nave, all’interno del “gavone” di prua e che hanno influito sulla stabilità di galleggiamento della nave. Proseguono invece le attività investigative delegate al comando vigili del fuoco di Palermo dalla Procura della Repubblica di Palermo.

Le operazioni di spegnimento del rogo

Nel pomeriggio di domenica scorsa erano state effettuate le prime operazione di spegnimento all’interno del ponte 4, in particolare erano stati effettuati dei fori dal ponte 6 sia dal lato di dritta che di sinistra, all’interno dei quali era stato inserito liquido schiumogeno al fine di procedere al raffreddamento dei locale garage. Le operazioni di immissione di liquido schiumogeno si erano rese necessarie per diminuire le temperature all’interno del garage, che aveva permesso l’ingresso delle squadre nei locali andati in fiamme. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche squadre da Genova del team MIRT (Marítime Incident Response Team) esperte in operazioni di attacco all’incendio su grandi navi.