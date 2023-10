Incendio in via Monfenera, palazzina in fiamme: residenti evacuati, una persona intossicata

Notte da incubo per i residenti di via Monfenera a Palermo, sorpresi dalle fiamme che hanno avvolto una palazzina.

Notte di paura in via Monfenera, nelle vicinanze degli ospedali Civico e Policlinico a Palermo, per un incendio che si è sviluppato in una palazzina.

A causa della presenza delle fiamme, i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto provvedere all’evacuazione di tre edifici, con 50 persone che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Tante le persone rimaste in strada durante le operazioni di spegnimento.

Incendio Palermo, nube su parte di città

Un’enorme nube nera di fumo si è alzata in aria, coprendo un’ambia zona attorno piazza Indipendenza e corso Tukory e restando visibile per diversi minuti.

In base alle prime informazioni, l’incendio sarebbe scoppiato da un’abitazione presente al piano terra e le fiamme si sarebbero propagate rapidamente verso gli altri piani. Ancora da comprendere, però, cosa possa essere accaduto.

Una persona, rimasta intossicata dal fumo, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni.